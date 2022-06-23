«Идет мощнейшая атака»: украинские хакеры напали на Госуслуги – Минцифры

Портал госуслуг подвергся «мощнейшей атаке» со стороны Украины, сообщает Минцифры РФ.

«Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на Госуслуги, инициированные со стороны Украины», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Массовые атаки идут с 9.30 мск четверга, 23 июня. Им предшествовали призывы в украинских телеграм-каналах к атакам на российский портал госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства, отметили в министерстве.

По данным Минцифры, украинская сторона объявила своей главной целью парализовать предоставление социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для кибератак.

С этого момента нагрузка на портал госуслуг выросла почти в 10 раз. В пиковые моменты она составляла до 340 тыс. запросов в секунду, заявили в ведомстве.

В Минцифры уточнили, что атаки ведутся не только на портал госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства.

«Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано», – заверили в министерстве.

Ранее хакеры из Европы и Северной Америки атаковали российские вузы. По данным Минобрнауки, вредоносный трафик обнаружила служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС). Специалисты заблокировали входящий трафик зарубежных стран, в результате удалось снизить нагрузку на сети вузов и возобновить их стабильную работу. Атаки на вузы все еще продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами, сообщили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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