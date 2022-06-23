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Четверг, 23 июня 2022, 10:30 мск

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Российские вузы атаковали хакеры из Европы и Северной Америки

Минобрнауки РФ сообщило о хакерских атаках на российские вузы. Зафиксированы попытки взлома из Европы и Северной Америки.

Вредоносный трафик обнаружила служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС), сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Специалисты блокировали входящий трафик зарубежных стран, в результате удалось снизить нагрузку на сети вузов и возобновить их стабильную работу.

«По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами», – цитирует представителя министерства ТАСС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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