Минобороны РФ: Комбинат «Азовсталь» и Мариуполь полностью освобождены от украинских боевиков

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 20 мая, сообщил, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков.

Конашенков сказал журналистам: «О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину»

«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля текущего года была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов»*, полностью освобождена», – сообщил генерал-майор Конашенков.

Также, Игорь Конашенков заявил, что «сегодня сдалась в плен последняя группа в количестве 531-го боевика. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов «Азова»* и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории «Азовстали». Подземные сооружения комбината перешли под полный контроль российских вооруженных сил»

Представитель минобороны отметил, что так называемый «командир» нацистов «Азова»* из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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