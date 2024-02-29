«Получим курорт типа Сочи», – депутат рассказал о восстановлении Мариуполя (ФОТО)

Разрушенный во время боевых действий Мариуполь восстанавливается очень высокими темпами. Уже через несколько лет он сможет стать еще одним курортным городом на берегу моря.

Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, который накануне был там проездом: «Отстроены новые кварталы – современное жилье. Продолжается благоустройство, восстанавливаются парки, тротуары. Открываются новые магазины, кафе. Две недели назад открыт новейший медцентр ФМБА. Местные удивляются: за 30 лет украинской власти здесь даже близко ничего такого не строилось… Продолжая восстановление Мариуполя такими темпами, мы через 5-7 лет получим современный комфортный курортный город типа Сочи. Здесь много зелени, широкие улицы, теплое море, яркое солнце. Верю, скоро сюда на отдых начнут приезжать сотни тысяч россиян».

При этом он добавляет, что частный сектор все-таки серьезно разрушен, а завод «Азовсталь» лежит в руинах. Его разминирование до сих пор не завершено.

Как уже сообщал «Новый День», 20 мая 2022 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков.

В том же месяце специальная комиссия правительства ДНР приступила к полной инвентаризации жилого фонда и инфраструктуры Мариуполя. В городе было разрушено или повреждено до 80% жилого фонда. Шефство над Мариуполем взял Санкт-Петербург. Волонтеры на восстановление города ехали со всей страны.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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