Русские хакеры получают секретные документы украинской армии в режиме реального времени

Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы украинской армии. В базе данных есть информация об обстановке на фронте, которая обновляется практически в режиме реального времени.

«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем», – рассказал РИА «Новости» участник RaHDIt на условиях анонимности.

По его словам, массивы данных огромны. Однако сообщать детали собеседник агентства не стал, так как тогда ВСУ станет известно, к какой именно информации у взломщиков есть постоянный доступ.

«Такие данные есть, данные идут в режиме реального времени практически, нам группа «Берегини» очень сильно помогает, в том числе благодаря тому, что им помогают их друзья, которые остались еще на службе в вооруженных силах Украины», – сказал хакер.

6 июля группировка RaHDit («Злые русские хакеры») объявила, что начинает серию публикаций данных, полученных в результате самой крупной утечки за время специальной военной операции на Украине. В первый раз в открытом доступе оказалась информация о тысяче сотрудников украинской разведки. Затем были опубликованы данные 2,5 тыс. сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. Хакеры открыли информацию о судимостях, зависимостях и родственниках сотрудников ГУР.

Москва, Зоя Осколкова

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