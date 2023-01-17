Российские и белорусские хакеры взломали налоговую службу США

Российская хакерская группировка KillNet сообщила о взломе сети налоговой службы США. Доступ удалось получить через сотрудника, попавшегося на фишинговую рассылку.

Атака была совершена совместно с белорусскими специалистами Infinity Hackers BY. В результате был получен доступ к данным более 198 млн американских граждан, то есть каждого второго налогоплательщика.

Хакеры угрожают слить всю информацию в открытый доступ, если США продолжат нападки в сторону России и Белоруссии. Отмечается, что в реестре содержатся персональные данные – логины и пароли пользователей.

По словам хакеров, доступ к налоговой базе удалось получить через корпоративную почту сотрудника, который попался на фишинг, перейдя по вредоносной ссылке.

Москва, Минск, Зоя Осколкова

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