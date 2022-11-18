Хакеры Killnet вывели из строя сервисы Starlink

Хакеры Killnet в пятницу, 18 ноября, совершили DDoS-атаку на сервисы спутниковой связи американского миллиардера Илона Маска Starlink, – сообщают СМИ и телеграм-каналы.



Сообщается, что на сайт спутникового интернета Starlink сейчас не зайти, ользователи не могут залогиниться – страница входа долго загружается, а после «вылетает» ошибка.



«Рабы Илона Маска восстановили авторизацию, но никто не может залогинится», – написали хакеры в своем телеграм-канале и пообещали вылить тонны гигабайт «цифрового мусора» в базу Starlink.

Следует отметить, что спутниковой связью Starlink пользуются вооруженные формирования Украины.

Москва, Иван Бабурин

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