Литовские государственные и частные предприятия подверглись массированной атаке «русских хакеров»

Центр кибербезопасности Литвы в понедельник, 27 июня, заявил об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что на ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об их причастности к атаке на литовские сайты, а также что эти действия стали ответом за ситуацию, связанную с блокадой Калининграда.

Ранее, сегодня, тетеграм-канал радио Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что после атаки хакеров Killnet в Литве перестали работать сайты МИД, налоговой инспекции, аэропортов, бухгалтерские программы и доступ к камерам наблюдения. Всего были отключены более 1000 web-ресурсов, многие из них принадлежат госструктурам.

В заявлении от имени «русских хакеров» говорится: «Продолжаем намекать властям Литвы, что они должны отозвать свое решение о запрете транзита российских грузов из Калининградской области в Россию».

Также сообщается, что два дня назад группировка Killnet заявила, что дает Литве 48 часов на разблокировку транзита в Калининград, иначе «компании страны окажутся в чудовищных условиях».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»