Министр обороны России назвал потери ВСУ за ноябрь

В ноябре Вооруженные силы Украины потеряли свыше 8,3 тысяч военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил во вторник, 6 декабря.

Министр добавил, что российские военные продолжают освобождать Донбасс. «За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», – сказал он.

Глава Минобороны добавил, что значительный урон технике и живой силе противника был нанесен на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Москва, Наталья Петрова

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