В Крыму национализируют компанию депутата Верховной рады

В Крыму национализируют компанию «Мегастрой». Соответствующее решение приняли сегодня депутаты Госсовета РК. Крыма на сессии 14 декабря поддержали внесение в перечень национализируемого имущества недружественных иностранцев компании «Мегастрой».

Как уже сообщал «Новый День», 18 октября Госсовет принял закон о возможности признания собственностью РК имущества недружественных иностранных государств и их граждан. В первоначальный список вошли более 130 объектов, относящихся к ООО «Руслайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

В течение двух неполных месяцев перечень увеличился в 2 раза.

«Пунктом 266 как собственность республики учесть недвижимое имущество ООО «Мегастрой» в рамках национализации имущества иностранных государств и лиц, которые совершают в отношении РФ недружественные действия», – озвучил сегодняшнее решение Госсовета спикер Владимир Константинов.

Отметим, что в базе ЕГРЮЛ зафиксировано 3 крымских компании с названием ООО «Мегастрой». Все они были зарегистрированы в 2015 году. Одна прекратила существование в сентябре 2017 года, вторая – в апреле 2020. Третья с июня текущего года находится в стадии ликвидации.

Константинов уточнил, что компания принадлежит тем же людям, что раньше владели компанией «Новацентр».

В базе ЕГРЮЛ такой организации нет, но есть ООО «Новацентр К», зарегистрированное по адресу одного из гипермаркетов «Эпицентр», работавших в Крыму до 2014 года и занимавшихся торговлей строительными материалами. Принадлежали эти гипермаркеты депутату Верховной Рады Александру Гереге и его супруга – экс-секретарю Киеврады Галине Герега. После перехода Крыма под юрисдикцию России на магазинах сменили вывеску на «Новацентр» и продолжили работу.

В соответствии с сегодняшним решением Госсовета РК, в собственность Крыма должны перейти четыре складских здания, спиртохранилище, нежилое помещение и земельный участок площадью более 2 гектаров.

Симферополь, Олег Яковенко

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