Дефицит снова вырос: в Крыму приняли бюджет на 2023 год

Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2024 годов.

Как уже сообщал «Новый День», в начале октября пресс-служба министерства финансов РК сообщала, что предварительные объемы бюджета на следующий год составляют: доходы – 235,5 млрд рублей, расходы – 241,8 млрд рублей, дефицит – 6,3 млрд рублей.

Таким образом, доходная часть должна была возрасти на 3%, а дефицит – почти в 3 раза (в текущем году этот показатель должен составить 2,3 млрд рублей).

31 октября на заседании Совета министров Крыма озвучили новые цифры: рост доходной части будет гораздо скромнее – менее 1%. Доходы республики прогнозируются на уровне 230,5 млрд рублей, расходы оценены в 238,5 млрд рублей. Соответственно, дефицит составит 8 млрд рублей.

К сегодняшнему заседанию Госсовета РК главный финансовый документ республики снова скорректировали, так как объем безвозмездных поступлений из федеральной казны на 2023 год уменьшился на 2,6 млрд руб (объем дотаций сократили на 0,228 млрд, субсидий – на 4,6 млрд руб, но увеличили субвенции на 0,684 млрд и иные межбюджетные трансферты – на 1,5 млрд).

В итоге, по словам министра финансов республики Ирины Кивико, пришлось снизить суммы на реализацию ФЦП развития Крыма на 4,3 млрд рублей.

В целом доходная часть бюджета Крыма на 2023 год снизилась до 228,3 млдр, расходная – до 236,5 млрд. А дефицит бюджета вырос до 8,2 млрд рублей.

Гасить его собираются за счет инвестиционного бюджетного кредита в 4,3 млрд рублей, продажи акций на 100 млн рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 млрд рублей.

Предварительные параметры последующих двух лет пока выглядт следующим образом:

2024 год – 196,8 млрд рублей дохода, 197,3 млрд рублей расхода, дефицит – 420 млн рублей.

2025 год – 207,5 млрд рублей дохода, 207,7 млрд рублей расхода, дефицит должен сократиться до 250 млн рублей.

«В результате (внесения поправок после первого чтений – ред.) бюджет у нас сбалансирован, сохраняет социальную направленность и в то же время обеспечивает дальнейшее экономическое развитие Республики Крым», – отметила вице-премьер Крыма –Она уточнила, что в итоговом законопроекте увеличены доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь в 2023 году на 76,1 млн, в 2024 году – на 79,5 млн, в 2025 году – на 188 млн рублей. Кроме того, по словам Кивико, объем безвозмездных поступлений на 2023 год уменьшится в целом на 2,6 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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