Аксенов рассказал, что будет с крымской недвижимостью Зеленского

Крымская недвижимость президент Украины Владимира Зеленского пока остается собственностью его семьи. Это следует из заявления главы РК Сергея Аксенова.

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году жена будущего президента Елена Зеленская приобрела 130-метровый пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии (в 150 метрах от царского дворца). После перехода Крыма в состав России все права собственности, возникшие во время украинского периода полуострова, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ.

До июля 2021 года Зеленские исправно оплачивали коммунальные счета за свою крымскую недвижимость, но потом перестали.

Вопрос об это квартире неоднократно поднимался в ходе обсуждения возможности национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Эта работа началась в конце октября, и на сегодняшний день в списке на национализацию уже около 300 объектов.

Квартиры Зеленских в этом перечне пока нет.

«Нет какой-то нацеленности на эту квартиру. Разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим», – заявил Аксенов в интервью ТАСС.

Глава РК добавил, что в первую очередь национализации подвергается имущество тез, кто работает на власти Украины.

«А если речь идет об имуществе граждан Украины, которые не проявляют никакой враждебности, – им ничего не грозит. Массового характера это носить не будет», – заверил Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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