В кадре депутат, в кассе – его дети: в Крыму срочно раздают большие деньги

В Крыму раздают «вкусные» дорожные подряды. В списке – знакомые названия и фамилии.

Нужно срочно выплатить аванс – 90% от суммы контракта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неумолимо приближается конец года, крымской власти нужно будет отчитываться не только о достижениях, но и об успешном освоении выделенных Москвой денег.

12 декабря глава Крыма Сергей Аксеенов издал несколько однотипных распоряжений, назначив своей властью, без конкурса, единственных подрядчиков по нескольким важным объектам.

Во всех распоряжениях этого дня есть условие: предельный срок, на который заключаются контракты, – 31 декабря 2022 года, Кроме того, есть обещание: «авансовый платёж по каждому контракту составляет 90% от цены контракта».

Два эти пункта в одном документе могут говорить, скорее, не о необходимости срочно закончить работу, а о стремлении гарантированно потратить в текущем году большие деньги. Тем более, что на днях Аксенов предупредил: в будущем году Москва на 10% уменьшает финансирование Крыма, из-за этого местная власть скорректирует проекты, государственные и муниципальные программы.

В «волшебный» список тех, кто независимо ни от чего получит деньги, попали уже известные личности.

Хороший подряд получило ООО «Доринвест-Крым». В 2020 году эта компания набрала контрактов на 3 млрд 435 млн руб. Отработала так, что в 2021 году попала в опубликованный совмином «Перечень подрядных организаций, нарушивших принятые на себя обязательства в процессе исполнения государственных и муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства Республики Крым».

Теперь грехи забыты, фирма Гагика Авакяна (уставный капитал – 25 тыс руб) получила от Аксенова подряд на ремонт улично-дорожной сети Белогорского и Сакского районов стоимостью 293 млн рублей.

Улично-дорожной сетью Ялты, Керчи, и еще трех районов – на общую сумму 556 млн 600 тыс рублей – будет заниматься ООО «Альт-Эра», управляемое семьей депутата Госдумы РФ от Крыма Леонида Бабашова. Это в добавок к тем подрядам, которые (на сумму более 2 млрд руб) фирма получила с начала года.

Почему-то отдельным распоряжением ей доверена еще и мелочь: автодорога в селе Ястребки Нижнегорского района – за 3 млн 591 тыс руб.

На днях в Крыму засветился и сам Бабашов-старший. Депутат ГД сообщил землякам, что здесь налажен выпуск «противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности». Фото депутата с простейшими пирамидами – тетраэдрами – обошло почти все СМИ.

Симферополь, Ольга Картошина

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