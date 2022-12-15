Украинский главком пожаловался на фактор «русского царя»

Русские солдаты преданы своему верховному главнокомандующему и не собираются останавливаться, несмотря на «не очень хорошее оснащение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью The Economist рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, «мобилизация в РФ сработала», и теперь у России есть резерв в 1,2-1,5 млн солдат.

«Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Царь велел им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченских войн – было то же самое. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек… Россияне готовят около 200 тысяч свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка занять Киев», – сказал Залужный.

В этом же интервью он объяснил, почему откладывается большое украинское наступление.

Симферополь, Валентин Карамазов

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