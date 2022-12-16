На Украине заявили о бессмысленности поставок американских «Patriot» для защиты энергетики

Системы ПВО «Patriot» могли бы помочь прикрыть небо над Украиной, однако Киев никогда не получит эти ЗРК в достаточном количестве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, одна батарея комплексов, которую согласились передать американцы, способна лишь частично прикрыть один областной город.

«Мы начинали войну с 31-м комплексом С-300. Вот нам нужно ровно столько же «Patriot». Кто нам их даст? Нам дают одну батарею – шесть пусковых установок, и что она защитит? Хорошо, если защитит один областной город. Тут, как в анекдоте, паштет с рябчиком и кониной наполовину – один конь или один рябчик», – рассуждал эксперт.

Он уверен, что больше обещанного американцы и европейцы не дадут.

«Помните, мы в 2008 году отдали Грузии «Буки»? Разоружили собственное подразделение, мы не со складов их передали, а прямо из армии. Американцы не хотят идти тем же путём, и европейцы не хотят», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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