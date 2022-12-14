СМИ узнали, на каких условиях Байден может передать ЗРК Patriot Украине

Президент США Джо Байден может одобрить поставку зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине после того, как Петагон ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, а также правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США, – сообщает в среду, 14 декабря, американское издание The Washington Post.

Издание со ссылкой на источники в администрации президента США пишет: «Байден одобрит план по передаче Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке и обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности вооруженных сил США».

«ЗРК Patriot будут выделены из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений», – сообщает The Washington Post, ссылаясь на данные одного из собеседников, сохранивших свою конфиденциальность.

«Министерство обороны США уже работает над параметрами программы тренировки по использованию Patriot. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия. В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – пишет The Washington Post/

Напомним, ранее сообщалось, что США уже на следующей неделе планирует заявить о передаче комплексов Patriot Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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