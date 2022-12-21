США передадут Киеву систему Patriot в рамках нового пакета военной помощи

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 1,8 млрд долларов, который впервые будет включать систему протиракетной обороны Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой информированные источники в американской администрации.

По словам собеседников издания, это станет сигналом о расширении Соединенными Штатами современных вооружений, которые они направят Украине для укрепления противовоздушной обороны.

О новом пакете военной помощи Киеву, как ожидается, будет объявлено в среду, пишет AP. В него также войдут управляемые авиационные бомбы Joint Direct Attack (JDAM), ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, тысячи артиллерийских и минометных снарядов, грузовики и противорадиолокационные ракеты HARM класса «воздух-земля».

Как отмечает агентство, решение об отправке ЗРК Patriot было принято вопреки заявлениям МИД России о том, что поставка новейшего зенитно-ракетного комплекса будет считаться провокационным шагом и что Patriot и сопровождающие его расчеты станут законной целью для российских военных.

По словам источников, настойчивые просьбы украинского руководства и разрушение энергетической инфраструктуры страны в результате ударов со стороны российских военных в конечном итоге преодолели сомнения Вашингтонав отношении поставок Patriot.

Пока неизвестно, когда именно Patriot прибудет на Украину, поскольку американским войскам придется обучать украинских военных использованию ЗРК. Обучение может занять несколько недель и, как ожидается, будет проводиться на полигоне Графенвёр в ФРГ, добавляет агентство.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге не стал уточнять, будет ли поставлять Вашингтон системы Patriot Киеву. «Не буду забегать вперед касательно пакетов помощи на цели безопасности, о которых еще не было объявлено», – цитирует Кирби ТАСС. В то же время он подчеркнул, что США учитывают риск эскалации на Украине из-за военной помощи Киеву, однако не позволят Москве диктовать состав таких поставок.

Вашингтон, Наталья Петрова

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