«Я лично с Байденом этим занимаюсь» – Зеленский обещает поставки систем Patriot Украине

Вопросом поставок на Украину американских систем ПВО Patriot занимается украинский президент, лично общаясь с Джо Байденом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Владимир Зеленский рассказал в интервью французской телекомпании LCI.

«Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно. Для меня это важно – это мои личные отношения с президентом Байденом», – сказал он.

Напомним, ранее представитель Минобороны Германии Арно Коллац заявил, что немецкое правительство не намерено передавать комплексы «Patriot» Украине, так как «заинтересовано в их работе в рамках интегрированной системы ПВО стран НАТО». 30 ноября решение Берлина не передавать «Пэтриот» Киеву подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц.

В то же время в Пентагоне официально сообщили, что «пока не планируют поставлять на Украину свои комплексы ПВО «Patriot», но продолжат консультации.

Между тем, на Украине заявили о бессмысленности поставок американских «Patriot» для защиты энергетики.

Симферополь, Валентин Карамазов

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