Белый дом подтвердил визит Зеленского и поставку Украине систем ПВО Patriot

В администрации США подтвердили визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в ходе которого он выступит перед Конгрессом и проведет встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

По словам представителя американской администрации, в среду, 21 декабря, в Белом доме планируется встреча Байдена и Зеленского в расширенном составе, а также переговоры украинского президента с «ключевыми представителями команды президента Байдена по нацбезопасности и членами его кабинета». Затем в Белом доме намечена пресс-конференция, после которой Зеленский отправится на Капитолийский холм, чтобы выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса. На этом визит президента Украины в Вашингтон завершится.

Американский чиновник уточнил, что Байден и Зеленский в ходе встречи обсудят «дальнейшие действия на поле боя» на Украине, помощь Киеву и антироссийские санкции.

Представитель властей США назвал визит Зеленского «сигналом» президенту России Владимиру Путину, что «Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется», сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что американский президент пригласил Зеленского посетить Вашингтон, «чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов Украине».

Она также отметила, что Байден в среду «объявит о новом существенном пакете помощи в сфере безопасности с целью оказания помощи Украине», передает ТАСС.

Представитель администрации США уточнил, что будет объявлено о выделении Киеву пакета военной помощи объемом почти в $2 млрд, в него войдут в том числе системы противоракетной обороны Patriot. По его словам, украинские военные получат одну батарею Patriot. Обучение применению комплекса ПВО будет проходить «в одной из третьих стран». «По завершении обучения они отправятся с батареей на Украину, чтобы там управлять ею. Личный состав США этим заниматься не будет», – подчеркнул американский чиновник.

При этом он заверил, что Вашингтон не изменит своего решения не направлять войска на Украину и не вступать в прямое столкновение с Россией. «Президент очень ясно говорил об этом. Он не отклонялся от этого. И он не отклонится завтра, в следующем месяце или в следующем году от того, что Соединенные Штаты не посылают силы на Украину, чтобы напрямую воевать с россиянами», – сказал он.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон в среду объявит о новом пакете военной помощи Украине на $1,8 млрд, в который в том числе войдут системы Patriot.

СМИ также сообщили, что украинский президент вылетел в США на встречу с Байденом. Отмечалось, что в его планах также выступление в Конгрессе.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»