Зеленский вылетел на встречу с Байденом и Конгрессом

Президент Украины Владимир Зеленский находится в пути в США, где выступит перед американским Конгрессом. В его планах также встреча с президентом США Джо Байденом и высшими должностными лицами Штатов, пишет CNN.

Два разных источника подтвердили, что Зеленский не просто запланировал поездку, а уже находится в дороге. Планируется, что в Вашингтоне украинский лидер выступит перед Конгрессом, который рассматривает бюджетный законопроект с вписанными расходами на помощь Украине в 44,9 млрд долларов. Ожидается, что во время выступления Зеленский попросит утвердить расходы на поддержку Киева в полном объеме.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси лично обзвонила членов палаты и пригласила на заседание 21 декабря. Были сомнения, что в преддверии рождественских каникул в Капитолии соберется большая аудитория для выступления Зеленского, рассказал собеседник телеканала.

Также Зеленский посетит Белый дом и встретится с членами администрации и главой государства. По словам источников, во время встречи Байден намерен объявить о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 млрд долларов. Первой частью пакета помощи станет поставка систем Patriot.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что лично прорабатывает с Джо Байденом вопрос поставок на Украину американских систем ПВО Patriot.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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