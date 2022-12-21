«Ничего хорошего для Киева», – Кремль о поставках американского оружия Украине

Продолжающиеся поставки американского оружия на Украину ведут к усугублению конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве не ждут ничего хорошего от визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что Кремль не ждет позитивных изменений в позиции Украины по переговорам с России после визита Зеленского в США.

Ранее сегодня Белый дом подтвердил, что в новый пакет военной помощи Украине на почти $2 млрд будут включены комплексы противоракетные системы Patriot.

По информации издания Politico, украинская делегация в ходе визита Зеленского в США в среду, 21 декабря, попросит у Вашингтона тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 км и ударно-разведывательные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Администрация США ранее отказала Киеву в поставках ATACMS из опасений, что в ответ Россия может применить «еще более смертоносное оружие», отметили источники издания.

Москва, Наталья Петрова

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