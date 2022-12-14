МИД РФ: Возможная поставка ЗРК Patriot Киеву чревата непредсказуемыми последствиями

Посольство России в Вашингтоне в среду, 14 декабря, распространило заявление, в котором говорится, что возможная передача США Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями, – сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал дипмиссии.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в США говорится: «В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Утверждается, что подобное решение может вскоре принять Джо Байден. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям».

«Продолжение оборонных поставок лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет Киев к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», – отметили российской дипмиссии.

Российские дипломаты также заявили, что «США и без предоставления Киеву комплексов Patriot все глубже втягиваются в конфликт на постсоветском пространстве. Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок, граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников».

«Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», – подчеркивается в сообщении посольства России в Вашингтоне.

Вашингтон, Иван Бабурин

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