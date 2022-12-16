Всё плохо: глава Днепропетровщины отказался быть оптимистом

Восстановительные работы в Днепропетровской области займут «очень много времени». Ранее, после предыдущих ракетных атак, власти спешили отрапортовать, что энергоснабжение возобновится «в ближайшее время».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о тяжёлой ситуации в области доложил губернатор Валентин Резниченко.

«Аварийно-восстановительные работы могут занять намного больше времени, чем раньше, слишком много повреждений. Область была полностью обесточена. На сейчас восстановленной мощности в сети хватает для минимального запитки критической инфраструктуры. В первую очередь, энергетики будут подключать больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные», – написал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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