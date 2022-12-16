Новые удары по инфраструктуре Украины: по всей стране пропадает электричество

По всей территории Украины сегодня утром объявили воздушную тревогу. Власти и СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Кривом Роге, а также в Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Тернопольской областях. На всей территории Украины наблюдаются перебои с электричеством, в ряде регионах есть серьезные проблемы со связью и водоснабжением.

В результате ударов Вооруженных сил России по инфраструктурных объектам полностью обесточены Харьков, Полтава, Днепропетровск, Кременчуг, частично – Запорожье. Свет начал пропадать и в украинской столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах города. Жители пишут в соцсетях, что после взрыва в Деснянском районе частично пропал свет. Позже Кличко сообщил, что во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением. Он также заявил, что в столице временно остановлено движение на всех линиях метро, станции работают как укрытия.

«Харьковоблэнерго» сообщило, что Харьков полностью обесточен. В городе также возникли проблемы со связью и мобильным интернетом. В Харьковской области есть попадание в объект инфраструктуры Чугуевского района, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Власти предупредили, что могут быть перебои с электроснабжением.

Об отключении света в Полтаве сообщил мэр города Александр Мамай. В Кременчуге Полтавской области, согласно заявлению властей города, нет ни света, ни тепла.

По информации СМИ, Днепропетровск почти полностью обесточен, в городе пропала связь.

Во всех районах подконтрольного Киеву города Запорожье после взрывов частично или полностью пропало электричество, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вслед за электричеством во многих районах города Запорожья пропала вода, позднее написал он в своем Telegram.

Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил, что критическая инфраструктура пострадала от новой ракетной атаки. СМИ пишут, что Одесса осталась без света.

В Николаеве и области введены аварийные отключения света после ракетной атаки, сообщили власти региона.

Ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, сообщает «Укрзализныця». На маршруты выведены тепловозы.

Москва, Наталья Петрова

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