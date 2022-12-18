На Украине ещё раз сдвинули сроки «окончания войны»

Боевые действия на Украине не закончатся даже в августе следующего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник администрации президента Украины Алексей Арестович.

«Затяжной конфликт – это полтора-два года или больше года. Больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через 2 месяца война не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев», – сказал он.

Напомним, ранее другой советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что окончание войны «в пользу Украины» может состояться весной или летом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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