«Хочу сказать точно»: Зеленский превратит все города в живые щиты

Власти Украины не будут препятствовать выезду из городов тем жителям, которые смогут покинуть их за свой счёт. Всем остальным никто помогать эвакуироваться не будет, потому что наличие людей в населённых пунктах облегчает для ВСУ оборону.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью французскому телеканалу «LCI» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый человек, защищая государство, защищает себя. Семья – это также часть государства. Разные примеры бывают, иногда людям необходимо уехать, государство должно дать коридор и возможности для эвакуации. Но хочу сказать точно, что если город будет пустой, его очень просто захватить, вот и всё. Это примеры и исторические, и примеры нашего государства», – сказал Зеленский, по-видимому, намекая на Мариуполь.

Он пообещал создать жителям условия для «демократичной эвакуации».

Симферополь, Валентин Карамазов

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