российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 декабря 2022, 07:28 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Хочу сказать точно»: Зеленский превратит все города в живые щиты

Фото: администрация Зеленского

Власти Украины не будут препятствовать выезду из городов тем жителям, которые смогут покинуть их за свой счёт. Всем остальным никто помогать эвакуироваться не будет, потому что наличие людей в населённых пунктах облегчает для ВСУ оборону.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью французскому телеканалу «LCI» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый человек, защищая государство, защищает себя. Семья – это также часть государства. Разные примеры бывают, иногда людям необходимо уехать, государство должно дать коридор и возможности для эвакуации. Но хочу сказать точно, что если город будет пустой, его очень просто захватить, вот и всё. Это примеры и исторические, и примеры нашего государства», – сказал Зеленский, по-видимому, намекая на Мариуполь.

Он пообещал создать жителям условия для «демократичной эвакуации».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,