Сунак пообещал Зеленскому «бесперебойный поток боеприпасов»

Великобритания передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Примечательно, что решение принято после того, как британский премьер распорядился провести аудит военной помощи Украине.

«Власти Великобритании заключили контракт на 250 млн фунтов (304 млн долларов), который поможет обеспечить бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов в Украину», – сказано в сообщении.

Кроме того в нынешнем году Киев от Лондона уже получил более 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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