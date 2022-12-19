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Понедельник, 19 декабря 2022, 13:42 мск

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«Ситуация очень критическая» – глава украинского энергетического сообщества

Архив, фото: «Укрэнерго»

Утренняя атака дронов «Герань» на украинскую инфраструктуру поставила на грань катастрофы всю энергосистему страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил глава совета союза Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

«Ситуация очень критическая. После последнего удара повреждена инфраструктура распределительных сетей», – сказал он в эфире украинского ТВ.

«Это подстанции и высоковольтные сети. Энергосистема не могла принять тот объем генерации, который производят украинские электростанции. Поэтому было отключено много потребителей, энергетики удержали энергосистему на пределе. Сейчас проходят восстановления сетей и подстанций, поэтому увеличивается количество плановых отключений», – сообщил Плачков.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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