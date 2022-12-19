В Киеве после утренних взрывов поврежден объект критической инфраструктуры

В Соломенском и Шевченковском районах Киева прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, добавил он. Утром 19 декабря в Киеве объявлялась воздушная тревога.

Позже глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что после взрывов повреждения получил объект критической инфраструктуры. По его словам, аварийные службы устраняют последствия. Как утверждает Попко, над Киевом было сбито 15 БПЛА, а всего было запущено 20 дронов-камикадзе.

Энергокомпания YASNO сообщила о введении в украинской столице экстренных отключений света после атаки беспилотников.

Добавим, что о повреждениях объектов инфраструктуры также сообщили власти Киевской области.

Напомним, что после ракетных ударов ВС России по украинским объектам энергетики 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме страны из-за масштабных отключений электричества.

Киев, Наталья Петрова

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