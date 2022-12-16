«Укрэнерго» объявило ЧС в энергосистеме страны

Компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в энергетической системе страны. Ранее сегодня украинские власти сообщали о российских ракетных ударах по энергообъектам в ряде областей страны.

Из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, информирует издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение нацоператора. Это означает наступление режима системной аварии. Режим ЧС начал действовать с 09.00 (10.00 мск) 16 декабря.

Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сейчас нет технической возможности обеспечить электроэнергией около 50% потребителей, в частности, и критическую инфраструктуру. То есть, пояснил он, нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате массированного обстрела в стране повреждены около девяти объектов генерации, а также электроподстанции, что ограничило работу атомных станций.

Утром 16 декабря по всей территории Украины объявили воздушная тревога. Представители властей и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, а также почти в десяти региона. Отмечалось, что после ракетной атаки без света полностью остались Кировоградская, Сумская области, Харьков, Полтава, Кременчуг, Коростень. Серьезные перебои с электричеством, водоснабжением и теплом наблюдаются в Киеве, а также в Днепропетровске. В столице, Харькове и Днепропетровске остановилось метро.

«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях во всех областях страны.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»