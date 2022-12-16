По всей Украине ввели аварийные отключения света

На Украине в результате утреннего массированного ракетного удара повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны. Об этом сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Он допустил падение объемов генерации. «Происходят аварийные отключения света», – написал глава Минэнерго страны в своих соцсетях.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в свою очередь заявил, что по всей стране вводятся аварийные отключения света из-за «прилетов в энергообъекты в нескольких областях». По его словам, на местах попаданий работают все оперативные службы.

Ранее сообщалось, что по всей территории Украины утром 16 декабря была объявлена воздушная тревога. Представители властей и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, а также почти в десяти областях. Отмечалось, что после ракетной атаки без света полностью остались Кировградская область, Харьков, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Кременчуг, частично – Киев и Запорожье. Во многих регионах возникли проблемы со связью и водоснабжением.

Киев, Наталья Петрова

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