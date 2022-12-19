В Крыму на деньги ФЦП «стерли» с памятника имена героев Великой Отечественной войны

Крымчанка подала в суд на республиканское министерство культуры за то, что имя ее деда исчезло с отреставрированного памятника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Брусенцов до Великой Отечественной войны был директором одной из школ Симферополя. Когда в Крым пришли немцы, вступил в партизанский отряд. Погиб в 1942 году.

В память о нем и других героях войны в районе села Перевального воздвигли памятник «Партизанская шапка», который сейчас является объектом исторического наследия регионального значения.

«В 2017-м за монумент взялась скандально известная контора "Меандр" – та самая, что должна была строить кукольный театр под покровительством экс-министра культуры Новосельской, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – За деньги ФЦП убрали доску со списком павших».

Внучка Сергея Бруснецова нашла исчезнувшую плиту с именами партизан – она обнаружилась среди пожарных принадлежностей во дворе музея Тавриды, недалеко от туалета. Женщина потребовала вернуть плиту на место. Однако обращения в Следственный комитет, Минкульт России, прокуратуру Крыма и Симферополя результата не дали.

Крымчанка заручилась поддержкой Министерства обороны и обратилась в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

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