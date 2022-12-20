В Крыму не могут найти нового депутата Госдумы

В Крыму до сих пор не нашли кандидата на мандат депутата Государственной Думы.

Как уже сообщал «Новый День», в начале сентября депутат Госдумы от Симферопольского округа Крыма Алексей Черняк написал заявление о сложении полномочий. Депутаты его просьбу удовлетворили. По словам Черняка, он решил вернуться в Крым. Правда, его место в республиканском парламенте оказалось занято – мандат передали Сергею Ильченко.

А вот претендентов на кресло в Госдуме пока нет. «Очередь не стоит, – сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов. – Желающих я пока не встречал, чтобы кто-то пришел и сказал, что готов соревноваться на предварительном голосовании».

По словам Константинова, определиться с новым депутатом нижней палаты федерального парламента должны в январе.

Симферополь, Олег Яковенко

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