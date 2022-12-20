«Путин всё просчитал – ракет у России полно» – украинский политолог.

Россия производит достаточно ракет различных модификаций, чтобы непрерывно наносить удары по украинской инфраструктуре. Кроме того, сейчас Москва интенсивно закупает дополнительные вооружения у Ирана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, комментируя недавние слова главы Совбеза Украины Алексея Данилова о том, что «у России осталось ракет на три-четыре атаки».

По его мнению, Россия «под завязку» запаслась иранскими ракетами и дронами и плюсом к этому производит собственные.

«Рассчитывать сейчас, недавно заявил, не буду его фамилию называть, и еще несколько таких же заявили, что ракеты у Путина заканчиваются, и еще на три атаки таких есть, как были, более ста ракет, максимум, на четвертую наскребёт... Ребята! Не будьте такими тупорылыми, он наскребет столько, сколько ему надо. У них всё продумано на этот счёт», – не сомневается политолог.

«Есть иранские ракеты, не зря туда Нарышкин летал, не зря перед этим Патрушев там был, потом еще разные делегации не вылазят оттуда – они обо всём уже договорились. Они расставят ракеты вокруг Сумской и Черниговской области и начнут бить с севера, и вам мало не покажется. Плюс, они «иксы» и «Калибры» всё равно производят и будут ими бить, бить и бить», – предрекает украинский эксперт.

«Дроны... Видимо, они создали серьезные мощности по иранским дронам и теперь их получают постоянно. Вывод – рассчитывать на то, что атаки прекратятся, ракетно-дроновые и бомбовые, нет смысла. И думать, что, таким образом, это приведёт к какому-то прекращению разрушения украинских городов и предприятий – это глупость полная со стороны руководства страны и украинской армии», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»