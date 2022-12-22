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Четверг, 22 декабря 2022, 16:57 мск

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На Украине ждут налёта «Калибров» и «Гераней» в ближайшие часы

Сегодня до конца дня или завтра 23 декабря «РФ, вероятно, прибегнет к очередному массированному ракетному обстрелу Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют украинские СМИ на фоне второй за сегодняшний день воздушной тревоги.

Они также ссылаются на источники в украинской разведке.

«Россия привлечёт к удару все имеющиеся в её вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более. Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет. На следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников», – говорится в сообщениях.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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