На Украине ждут налёта «Калибров» и «Гераней» в ближайшие часы

Сегодня до конца дня или завтра 23 декабря «РФ, вероятно, прибегнет к очередному массированному ракетному обстрелу Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют украинские СМИ на фоне второй за сегодняшний день воздушной тревоги.

Они также ссылаются на источники в украинской разведке.

«Россия привлечёт к удару все имеющиеся в её вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более. Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет. На следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников», – говорится в сообщениях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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