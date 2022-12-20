В ДНР отреагировали на обращение крымских грузоперевозчиков

Власти ДНР отреагировали на обращение крымской Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов.

Как уже сообщал «Новый День», у компаний, пользующихся сухопутным коридором в Крым через Мариуполь и Мелитополь, возникли проблемы: сотрудники силовых структур без особых причин задерживают грузовые автомобили. У нескольких водителей забрали документы.

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин обратился к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину с просьбой урегулировать ситуацию.

«Была реакция и от Дениса Владимировича, были звонки и от силовиков республики, – сообщил сегодня Цуркин. – Все пытались разобраться в том, что происходит под «собственными окнами».

Машины, конечно, оперативно отпустили, молча отдав документы под расписку, как будто ничего и не было. Но будет ли решена системная проблема, пока не ясно».

Цуркин добавил: трафик грузовиков через сухопутный коридор сегодня достигает 1200-1900 фур в сутки, 600-700 из них следуют в Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

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