Секс против интернета: психолог объяснил предпочтения современной молодежи

Между сексом и интернетом молодежь выбирает интернет. Об этом заявил заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снижение интереса к интимным отношениям отмечается с начала пандемии коронавируса. Причем, такая ситуация отмечается во всем мире. По подсчетам специалистов, проводивших мета-анализ исследований в разных странах, в 2020 -2021 годах сексуальная активность снизилась почти в 4,5 раза по сравнению с доковидным периодом. В 2022 году, на фоне обостряющегося мирового кризиса, тенденция сохраняется.

Причем не только среди «взрослого населения», охлаждение которого к сексу объясняется растущей тревожностью, но у молодежи.

«Молодежь сейчас сексом занимается меньше, некоторые вообще не занимаются. Это страх эмоциональной близости и ответственности. Потому что когда есть эмоциональная близость, то больно, когда потом разрываются связи, – цитирует Черного КИА. – А сейчас есть возможность общаться через социальные сети. Это такой эрзац отношений, в том числе и сексуальных отношений. Потому что интернет наполнен стимулами для сексуальности, для ее возбуждения и даже реализации».

Симферополь, Лиана Макоба

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