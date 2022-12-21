Общественная палата Крыма согласовала новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Общественная палата Крыма согласовала новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что перевозчики подняли вопрос повышения тарифов неделю назад заявило министерство транспорта РК. В ведомстве отмечали, что эта необходимость связана с увеличением затрат на запасные части, шины, топливо и смазочные материалы. Кроме того, заработная плата водителей должна соответствовать средней по региону. Требует дополнительных расходов и соблюдение регламентов технического обслуживания транспорта и условий труда водителей.

Тогда в ОП РК заявляли, что о речи о повышении стоимости проезда не идет – во всяком случае, никаких соответствующих документов в Палату не представлено.

Однако сегодня Совет Общественной палаты сообщил, что «полагает на данном этапе целесообразным согласовать введение новых тарифов на пригородные перевозки и перевозку пассажиров и багажа в городском сообщении по муниципальным образованиям до 25 рублей (банковская карта) и 30 рублей (наличный расчет)».

Напомним, сегодня проезд в городском транспорте в Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоит 17 рублей при безналичном расчете и 22 рубля при наличном. В Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии и Ялте – соответственно 20 и 25 рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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