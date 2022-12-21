Служба безопасности Украины продолжит и усилит работу по «вычищению российских агентов из УПЦ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава СБУ Василий Малюк.

При этом, судя по всему, украинские силовики будут приписывать священникам любые абсурдные «преступления».

«Если человек в рясе и с кадилом – это не смягчающее обстоятельство при совершении преступления, как и обременительное. Например, как корректировщик в рясе, по мирным кварталам наводивший огонь. Суд ему дал 12 лет. Мы его поменяли, он уже уехал к врагу, подтвердив свою принадлежность к их спецслужбам. Что у него общего с Богом, мне интересно?» – рассуждал глава СБУ.

Напомним, массовые облавы СБУ на монастыри и церкви канонической Украинской православной церкви проходят по всей Украине. Захваченных священников киевский режим хочет обменять на своих военнопленных.

Симферополь, Валентин Карамазов

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