Германия не против передачи Украине систем Patriot

Германия не имеет принципиальных возражений против того, чтобы последовать за США в вопросе поставок Украине систем противоракетной обороны Patriot.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Однако, по его словам, в настоящее время у Германии «нет доступных систем для отправки их Украине».

Хебештрайт напомнил, что Германия согласилась разместить три системы ПРО Patriot в восточной Польше, чтобы «обеспечить безопасность воздушного пространства своего союзника по НАТО». При этом ФРГ отказывалась поставлять комплексы Украине.

В Белом доме, напомним, сегодня официально заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2 млрд долларов, в который войдут, в том числе, системы ПРО Patriot.

Симферополь, Валентин Карамазов

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