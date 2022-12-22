Лукашенко ответил на информацию о переброске совместной группировки к украинской границе

Белоруссия имеет полное право размещать свои и союзные войска там, где считает необходимым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на совещании с военным и силовым блоком заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на шум в украинской и западной прессе.

«Хочешь мира – готовься к войне… Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз – более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную (с РФ – прим. «НД») группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы», – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Белоруссия поставила на боевое дежурство системы ПВО С-400 и комплекс «Искандер».

Симферополь, Валентин Карамазов

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