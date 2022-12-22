Медики назвали продукты для борьбы с депрессией и лишним весом

Медики утверждают, что зимой опасность заболеть возрастает не только из-за высокой вирусной нагрузки, но и из-за несбалансированного питания. Люди начинают есть меньше овощей и фруктов, налегая на мясо и мучное. И в итоге получают сниженный иммунитет, авитаминоз, тусклую кожу, лишний вес и плохое самочувствие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Департамент здравоохранения Севастополя разработал рекомендации по питанию зимой.

Итак, что нужно есть, чтобы укрепить иммунитет и сохранять бодрость:

Бананы

В них содержится гормон счастья – серотонин, калий и витамин Е. В итоге будет проще справиться с зимней депрессией и раздражительностью, повысить работоспособность, а также укрепить сердце и сосуды.

Гранаты

Они незаменимы в сезон простуд и гриппа. В них много витамина С, который укрепляет иммунитет, а также витамина В12, улучшающего состав крови.

Груши

Они обладают жаропонижающим свойством, улучшают пищеварение и обмен веществ, оказывает противовоспалительное действие. А вареные груши помогут вылечить сильный кашель.

Капуста

Этот овощ – кладезь витаминов. Капуста укрепляет сосуды и нормализует обмен веществ. Особенно полезна зимой квашеная капуста. Это уникальный продукт, который улучшает микрофлору кишечника и тем самым повышает иммунитет.

Киви

Тоже прекрасно укрепляет иммунитет и способствует общему оздоровлению. Во фрукте много витамина С, который защищает от простудных заболеваний, а также других полезных веществ: витамины А, В, РР, Е, В9 (фолиевая кислота), железо, магний и йод.

Лук

Содержит фитонциды, которые активно борются с микробами, поэтому стоит обязательно включить его в зимний рацион. Еще один плюс – лук сделает сосуды более чистыми и эластичными, избавит от бессонницы и повысит работоспособность.

Морковь

Защитит от авитаминоза, наладит пищеварение и улучшит обмен веществ. Не менее полезна и вареная морковь, которая предотвращает развитие опухолей.

Черная редька

Обладает антибактериальным и противогрибковым действием, поэтому по возможности стоит включить ее в свой зимний рацион, чтобы поддержать иммунитет. Людям с повышенным давлением также стоит регулярно употреблять этот овощ.

Свекла

В зимнее время свекла поможет укрепить иммунитет, зарядит энергией и очистит организм от вредных веществ. Также овощ снижает давление, борется с воспалительными процессами, налаживает перистальтику кишечника.

Тыква

В ней содержится много витаминов и микроэлементов, которые защитят организм от нехватки солнечного света, улучшат обменные процессы и замедлят процессы старения.

Хурма

Содержит витамины А, РР, витамины группы В, железо, кальций, йод и много других полезных веществ. Продукт помогает бороться с зимней усталостью, стимулирует обновление клеток, нормализует давление, улучшает зрение и состояние кожи.

Цитрусовые

Содержат много полезных веществ – от фитонцидов и антиоксидантов до жизненно необходимых в зимнюю пору витаминов С и D. Употребление цитрусовых окажет большую помощь в поддержании иммунитета.

Чеснок

Настоящий спаситель для иммунитета. В овоще содержатся фитонциды, аскорбиновая кислота, витамины группы В, эфирные масла. Чеснок облегчает самочувствие при простуде, лихорадке, разжижает кровь, борется с микробами и паразитами.

Яблоки

Помогут побороть усталость и чувство голода, а также восполнят нехватку железа в организме.

Севастополь, Лиана Макоба

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