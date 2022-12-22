В Крыму мать малыша, покалеченного тигром, обвинила сотрудников парка «Тайган» в травле

23-летняя мать малыша, которому в «Тайгане» тигр откусил палец, пожаловалась полиции на сотрудников сафари-парка, завив, что те «порочат ее честь».

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре минувшего года в сафари-парка «Тайган» 22-летняя женщина с годовалым сыном на руках вошла в периметр безопасности и вплотную приблизилась к ограждению вольера, в котором находятся хищники. Малыш схватился ручкой за сетку, внезапно тигр бросился к ребенку и укусил за большой палец левой руки.

Мальчика госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу, где ему ампутировали палец.

Суд пришел к выводу, что отжимные барьеры в парке были установлены на небезопасном расстоянии от вольеров хищников, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью посетителям парка. Виновным в происшествии признали Зубкова – как владельца и директора парка «Тайган».

В итоге в июле текущего года Белогорский районный суд Крыма приговорил его к 2 годам и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 255 тыс рублей. Кроме того, Зубкова обязали выплатить 616 тысяч рублей семье ребенка в качестве компенсации морального вреда.

Однако история на этом не закончилась.

Во-первых, дело Зубкова отправили на повторное рассмотрение, мать мальчика начали травить в соцсетях.

«На нее выливают тонны грязи и даже угрожают – она боится за свою жизнь. Каждый раз, как тема всплывает, хейт начинается снова, пишет telegram-канал «Mash на волне». – Ей пришлось написать заявление в полицию на представителей «Тайгана» – женщина считает, что это они подливают масло в огонь и порочат ее честь».

Симферополь, Лиана Макоба

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