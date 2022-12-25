Гуляющим в новогоднюю ночь украинцам пригрозили арестами

В новогоднюю ночь комендантский час на Украине не будет отменён. Все, кто выйдут на улицу, рискуют оказаться в отделении полиции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такую информацию озвучила пресс-секретарь главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

«Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, будут проверять их документы, будут доставлять в подразделения полиции для установления личности или для проверки этого лица», – сказала она.

Впрочем, возможно, к новому году украинцам просто нечего будет делать на улице по причине полного отсутствия электричества.

Симферополь, Валентин Карамазов

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