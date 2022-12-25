ВСУ «определили» направление ближайшего удара ВС РФ

Российские войска собираются атаковать ВСУ на Лиманском направлении в ближайшие дни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

При этом, в свойственной украинским пропагандистам манере, он уверяет, будто ВСУ наносят армии РФ «системные потери».

«Российские агрессоры пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить активные контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери», – уверждает Череватый.

Ранее, комментируя неспешное продвижение наших бойцов в районе Бахмута (Артёмовск), предприниматель Евгений Пригожин объяснил тактику ЧВК «Вагнер» проверенными веками военными истинами.

«Есть проверенные веками военные истины. Лучше потерять город или проиграть сражение, чем потерять армию. Поэтому не всегда нужно идти в наступление», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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