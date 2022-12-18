Лучше потерять город или проиграть сражение, чем потерять армию – Пригожин

Журналисты обратили внимание, что на сегодняшний день успехи на фронте чаще всего связывают с ЧВК «Вагнер», а не с Минобороны РФ. Предприниматель Евгений Пригожин объяснил достижения бойцов проверенными веками военными истинами.

«Самое ценное, что есть у страны – это люди, а поэтому самое глупое, что делали полководцы – губили свою армию. Есть проверенные веками военные истины. Лучше потерять город или проиграть сражение, чем потерять армию. Поэтому не всегда нужно идти в наступление. Что касается роли ЧВК «Вагнер», на ум приходят слова императора Александра III: «У России есть только два союзника – ее армия и флот». Про ЧВК «Вагнер» он ничего не упоминал», – приводит комментарий бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин объяснил, почему бойцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» не сразу распространяют информацию о взятии населенных пунктов в зоне СВО. По его словам, для этого нужно выждать один-два дня и отразить все контратаки противника, а только потом делиться своими успехами.

Москва, Екатерина Попова

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