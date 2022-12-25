Турецкие военные выразили пессимизм в отношении конфликта на Украине

Боевые действия на Украине продолжатся весь 2023 год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Похоже, что эта война не закончится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно, есть подготовка, есть планы, есть деньги, заложенные в бюджеты. С другой стороны, есть заявления России. Когда мы объединим всё это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши благие намерения, прекращение огня и пожелание мира», – сказал Акар.

Напомним, ранее советник администрации президента Украины Алексей Арестович заявил, что боевые действия на Украине не закончатся даже в августе следующего года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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