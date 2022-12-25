США передают Киеву одну батарею системы ПРО «Patriot», которая даже хуже имеющихся у Украины С-300. Кроме того, американские комплексы безумно дорогие, поэтому их нельзя использовать против дешёвых российских ударных дронов, которые наносят значительный ущерб инфраструктуре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

«Этот «Patriot» вообще никому не нужен. Он слабее С-300. Это легенда – о «Patriot». Помните, нам продавали легенду о «святой джавелине», легенда про «Хаймарс», про что-то ещё – ну, мы же витрина для продажи. Одна батарея «Patriot» – это ерунда. Да даже если бы дали больше, это те же С-300, но хуже. Российский С-400 лупит этот «Patriot» по всем статьям! У нас были эти С-300 – и сейчас есть. Сколько стоит одна ракета к «Patriot»? Берёшь тапок и кидаешь, и смотришь – ну что, «Patriot»?! Это всё ерунда», – приводит слова Чаплыги «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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