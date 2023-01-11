США участвуют в украинском конфликте, обучая ВСУ работе с Patriot, – посол РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона об обучении украинских военных применению комплексов ПВО Patriot на американской территории является подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. По его словам, целью американской администрации является «нанесение России как можно большего урона на поле боя руками украинцев». Слова Антонова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии в США.

Дипломат сообщил, что позиция России об опасности подобных действий Вашингтона постепенно находит понимание в американском экспертном сообществе. В качестве примера он привел статью в Washington Pos, в которой говорится, что обучение военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в конфликт. Обозреватели издания отметили, что администрация США «более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает республике новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей», – сказал Антонов.

«Последний аргумент, звучащий из уст местных журналистов, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил нашу страну и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите», – заключил дипломат.

Накануне пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил информацию американских СМИ о том, что украинские военные начнут осваивать ЗРК Patriot на военной базе Форт-Силл в штате Оклахома на следующей неделе. В ходе обучения, которое продлится несколько месяцев, будут подготовлены 90-100 украинских военнослужащих.

На Украину будут поставлены две батареи Patriot, одна – из США, другая – из Германии. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев может начать использовать Patriot к середине весны.

Москва, Наталья Петрова

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