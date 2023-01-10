Пентагон: Украинские военные начнут обучение работе на ЗРК Patriot на следующей неделе

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер во вторник, 10 января, заявил, что украинские военные начнут на следующей неделе освоение зенитно-ракетных комплексов Patriot на базе в штате Оклахома, – сообщают СМИ.

Официальный представитель Пентагона, в частности, сказал: «Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома американцы рассчитывают за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Украине. В Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран».

Ранее сегодня CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что украинские военные начнут учения на ракетном комплексе Patriot в США уже на следующей неделе на базе Форт-Силл в штате Оклахома, где США проводят собственные учения по эксплуатации и обслуживанию передовой системы противовоздушной обороны.

Со своей стороны, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на прошлой неделе заявила, что ожидается, что «обучение украинцев по сложной системе займет несколько месяцев».

«Я не смогу назвать конкретные сроки завершения обучения», – сказала Купер

Вашингтон, Иван Бабурин

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